النفط يدعم الأسهم السعودية وأكبر بنك في الإمارات يدفع مؤشر أبوظبي للتراجع

أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع اليوم الثلاثاء وسط صعود أسعار النفط، في حين تراجع مؤشر أبوظبي متأثرا بهبوط سهم بنك أبوظبي الأول بعد انقضاء توزيعات الأرباح.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بما يزيد على واحد بالمئة مع ارتفاع جميع أسهم البنوك بما في ذلك سهم مصرف الراجحي الذي أغلق مرتفعا 4.8 بالمئة.

ويأتي ذلك مع ارتفاع أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، إلى 69 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على احتمالات نقص في المعروض ووسط آمال متزايدة بتعافي الطلب.

وانخفض مؤشر أبوظبي 1.8 بالمئة، مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، 4.8 بالمئة وهو ما يعادل تقريبا توزيعات الأرباح.

وارتفع المؤشر القطري 0.7 بالمئة مع صعود سهم شركة صناعات قطر 2.8 بالمئة.

لكن مكاسب المؤشر قيدتها خسائر في شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة بروة العقارية مع انقضاء توزيعات الأرباح في الشركتين كليهما.

ونزل مؤشر دبي 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض 1.1 بالمئة في سهم بنك دبي الإسلامي.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.1 بالمئة، مع تراجع غالبية الأسهم المدرجة في المؤشر.

المصدر: "رويترز"