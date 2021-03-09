تايلاند.. طريقة مثيرة لجذب السياح الأجانب مع الالتزام بقواعد الإغلاق

طرحت تايلاند طريقة مبتكرة لقضاء فترة الحجر الصحي المفروضة على الوافدين الأجانب إلى أراضيها، في خطوة تهدف لتحفيز السياحة، التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد في تايلاند.

ووفقا لوسائل إعلام آسيوية فإن السياح الأجانب، الذين يصلون إلى تايلاند سيكون بإمكانهم قضاء فترة الحجر الصحي الإلزامي، والتي تبلغ أسبوعين، على ظهر يخت.

وتفرض تايلاند على القادمين إلى أراضيها قضاء فترة حجر صحي، وذلك بالإضافة إلى ضرورة تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا، كما يتعين على السياح الأجانب في فترة الحجر ارتداء أساور ذكية خاصة تسمح بتتبع الحالة الصحية للوافد وتحديد موقع حامل السوار من خلال GPS.

وبواسطة هذه الخطوة تحاول سلطات تايلاند دعم قطاع السياحة في البلاد، الذي تكبد خسائر مالية فادحة بسبب أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها. ومنذ مارس الماضي أغلقت تايلاند حدودها أمام السياح، لكنها في أكتوبر بدأت بشكل تدريجي في استقبال الأجانب لكن بشرط خضوعهم للحجر الصحي.

المصدر: "نوفوستي"