للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي.. اليورو يهبط إلى دون مستوى 88 روبلا 

ارتفع سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو، اليوم الثلاثاء، ولقيت العملة الروسية دعما من صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ووفقا لبيانات بورصة موسكو، فقد تراجع سعر صرف اليورو إلى دون مستوى 88 روبلا، وهو أدنى مستوى منذ 2 سبتمبر الماضي، فيما تم تداول الدولار دون الـ74 روبلا.

وبحلول الساعة 14:05 بتوقيت موسكو، سجل اليورو 87.97 روبل، وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية بواقع 47 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك)، بينما تراجع سعر صرف الدولار بواقع 13 كوبيكا إلى 73.89 روبل.

المصدر: نوفوستي