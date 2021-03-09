مصر تعقد أول اجتماع مجلس وزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط

تشهد القاهرة اليوم عقد أول مجلس وزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي يهدف إلى إنشاء سوق غاز مستدامة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

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ويهدف الاجتماع إلى الحد من أي مخاطر تقنية واقتصادية وسياسية في هذه المنطقة، وتشجيع شركات النفط والغاز والمستثمرين والمؤسسات المالية للاستثمار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وسيعقد منتدى غاز المتوسط، اليوم الثلاثاء، اجتماعا هاما في مقره بالقاهرة للدول الأعضاء، والذي ستشارك فيه فلسطين كعضو كامل العضوية.

وافتتح مقر المنتدى، الذي تحول إلى منظمة إقليمية في القاهرة، مطلع شهر مارس الجاري، بما يساهم في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي والاستفادة من الإمكانات الكاملة للغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وتهدف مصر من توقيع شراكات مع فاعلين إقليميين في مجال الطاقة، إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة ضمن أهداف محور الطاقة ومن خلال إنتاج الطاقة من الموارد المحلية، وتعظيم درجة الاعتماد عليها في استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030.

وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، قد وصف منتدى غاز شرق المتوسط المنعقد في القاهرة، بأنه تكتل معاد لأنقرة، معتبرا تحويله إلى منظمة دولية، أمرا بعيدا عن الواقع.

المصدر: أخبار اليوم + RT