أسعار النفط تصعد وسط المخاوف على المعروض

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، صوب 69 دولارا للبرميل، مع تركيز المستثمرين على احتمال شح الإمدادات، بعد تمديد مجموعة "أوبك+" قيود الإنتاج، وسط آمال متزايدة بتعافي الطلب.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.8 بالمئة إلى 68.75 دولار للبرميل، فيما زاد الخام الأمريكي "غرب تكساس" الوسيط 34 سنتا إلى 65.39 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ بدء الجائحة أمس الاثنين بعد إطلاق قوات الحوثيين باليمن طائرات مسيرة وصواريخ على مواقع نفطية سعودية يوم الأحد الماضي. وقالت المملكة إنها أحبطت الهجمات، لتنزل الأسعار مع تراجع المخاوف حيال الإمدادات.

وقال تاماس فارجا، من "بي في إم" للاستشارات: "اعتبرت الانخفاضات في الآونة الأخيرة فرصا للشراء.. اجتماع (أوبك+) الأسبوع الماضي يضمن أن يتجه ميزان النفط العالمي نحو سوق أكثر شحا في المستقبل المنظور".

المصدر: رويترز