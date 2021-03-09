الإمارات.. إصدار رخصة تشغيل للوحدة الثانية من محطة براكة النووية

قالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، اليوم الثلاثاء، إنها أصدرت رخصة تشغيل للوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية، وفقا لما ذكرته وكالة "وام" للأنباء.

وتقع المحطة في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وتعتبر أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي وتأتي ضمن مساعي الإمارات المنتج للنفط لتنويع مصادر الطاقة فيها.

#عاجل_وام | الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لـ #محطة_براكة للطاقة النووية السلمية. pic.twitter.com/AMIGr1bBg6 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 9, 2021

وتعتبر محطة براكة حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.

المصدر: وام