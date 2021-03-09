 
مباشر

تركيا تمدد حظر تسريح الموظفين لمدة شهرين

مال وأعمال

تركيا تمدد حظر تسريح الموظفين لمدة شهرين
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxdr

أفاد قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا مددت حظر تسريح الموظفين لمدة شهرين آخرين اعتبارا من 17 مارس الجاري.

إقرأ المزيد
تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 6 يناير
تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 6 يناير

وتم فرض الحظر في العام الماضي للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على العمالة والاقتصاد بوجه عام. ويملك الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية تمديده لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر في كل مرة، حتى منتصف العام الحالي.

وارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 12.9% في الفترة التي بدأت من نوفمبر، وتراجع معدل المشاركة في قوة العمل مع بدء تأثير موجة ثانية من القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا على الأعمال التجارية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا