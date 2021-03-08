"داو جونز" يصعد بينما يقترب مشروع قانون التحفيز من خط النهاية

صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي في بورصة "وول ستريت" الاثنين مع اقتراب مشروع قانون مساعدات كوفيد-19 البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار من خط النهاية والموافقة عليه في الكونغرس الأمريكي.

وتقود هذا الصعود أسهم القطاعات التي من المنتظر أن تكون أكبر المستفيدين من تعافي اقتصاد الولايات المتحدة.

لكن الأسهم المرتبطة بقطاع التكنولوجيا هبطت وسط موجة مبيعات قوية.

وأنهى "داو جونز" جلسة التداول مرتفعا 305.61 نقطة، أو 0.97 بالمئة، إلى 31801.91 نقطة في حين أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي منخفضا 20.59 نقطة، أو 0.54 بالمئة، إلى 3821.35 نقطة.

وهبط المؤشر "ناسداك المجمع" 310.99 نقطة، أو 2.41 بالمئة، ليغلق عند 12609.16 نقطة.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى قد قادت "ناسداك" إلى تسلق قمم متتابعة في موجة صعود على مدار الإثني عشر شهرا الماضية.

لكن المؤشر أغلق اليوم منخفضا حوالي 10.5 بالمئة عن أحدث مستوى قياسي مرتفع البالغ 14095.47 نقطة الذي سجله في 12 فبراير.



المصدر: "رويترز"