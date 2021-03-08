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تراجع سعر النفط من مزيجي "Brent" و"WTI" في العقود الآجلة

مال وأعمال

تراجع سعر النفط من مزيجي
Reuters Angus Mordant
رافعة ضخ نفط خام في ولاية تكساس الأمريكية.
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سجلت العقود الآجلة للنفط من مزيجي "Brent" و"WTI" في تداولات اليوم الاثنين تراجعا ملموسا.

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وسجلت العقود الآجلة لخام "Brent" عند التسوية 68.24 دولار للبرميل، منخفضة بواقع 1.12 دولار أو 1.61%.

وهبطت العقود الآجلة لنفط "WTI" الأمريكي بواقع 1.04 دولار، أو 1.57%، لتسجل عند التسوية 65.05 دولار للبرميل.

ويأتي هذا التراجع بعد أن تجاوز سعر نفط "Brent"، مساء الأحد، مستوى 70 دولارا أمريكيا مقابل البرميل الواحد لأول مرة منذ 8 يناير عام 2020، كما سجل خام "WTI" أيضا صعودا ملحوظا، وذلك في زيادة جاءت على خلفية هجمات مكثفة لقوات الحوثيين من اليمن على منشآت نفطية في السعودية.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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