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الذهب يهبط متضررا من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار

مال وأعمال

الذهب يهبط متضررا من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار
Reuters
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هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر مع صعود الدولار وبقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.14 بالمئة إلى 1681.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو حزيران الماضي.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب أكثر من واحد بالمئة لتسجل عند التسوية 1678.00 دولارا للأوقية.

وقفز الدولار لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في أكثر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1143.20 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.99 بالمئة إلى 2315.20 دولار للأوقية ونزلت الفضة 0.16 بالمئة إلى 25.15 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز

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