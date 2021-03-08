سعر خام برنت يتجاوز 71 دولارا للبرميل لأول مرة منذ يناير 2020

تجاوز سعر خام "برنت"، فجر اليوم الاثنين، 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 8 يناير العام الماضي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر مايو لمزيج نفط بحر الشمال من مزيج برنت بنسبة 2.32% لتصل إلى مستوى 71.15 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة لشهر أبريل بنسبة 2.57% ليبلغ 67.81 دولار للبرميل.

وتجاوز سعر النفط من مزيج برنت، مساء الأحد، مستوى 70 دولارا مقابل البرميل لأول مرة منذ 8 يناير العام الماضي.

المصدر: نوفوستي