سعر خام برنت يتجاوز 71 دولارا للبرميل لأول مرة منذ يناير 2020
Reuters Christian Hartmann
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تجاوز سعر خام "برنت"، فجر اليوم الاثنين، 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 8 يناير العام الماضي.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر مايو لمزيج نفط بحر الشمال من مزيج برنت بنسبة 2.32% لتصل إلى مستوى 71.15 دولار للبرميل.
كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة لشهر أبريل بنسبة 2.57% ليبلغ 67.81 دولار للبرميل.
وتجاوز سعر النفط من مزيج برنت، مساء الأحد، مستوى 70 دولارا مقابل البرميل لأول مرة منذ 8 يناير العام الماضي.
المصدر: نوفوستي