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سعر خام برنت يتجاوز 71 دولارا للبرميل لأول مرة منذ يناير 2020

مال وأعمال

سعر خام برنت يتجاوز 71 دولارا للبرميل لأول مرة منذ يناير 2020
Reuters Christian Hartmann
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تجاوز سعر خام "برنت"، فجر اليوم الاثنين، 71 دولارا  للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 8 يناير العام الماضي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر مايو لمزيج نفط بحر الشمال من مزيج برنت بنسبة 2.32% لتصل إلى مستوى 71.15 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة لشهر أبريل بنسبة 2.57% ليبلغ 67.81 دولار للبرميل.

وتجاوز سعر النفط من مزيج برنت، مساء الأحد، مستوى 70 دولارا مقابل البرميل لأول مرة منذ 8 يناير العام الماضي.

المصدر: نوفوستي

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