السعودية ترفع في أبريل أسعار بيع الخام لآسيا

أعلنت شركة النفط الوطنية السعودية "أرامكو"، اليوم الأحد، أنها رفعت بشكل ملموس سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في شهر أبريل المقبل.

إقرأ المزيد

وذكرت الشركة، في بيان، أنها رفعت السعر بعلاوة تبلغ 1.40 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي وذلك بزيادة 0.40 دولار عن مارس.

وحددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم 2.20 دولار للبرميل عن "برنت" في بورصة "إنتركونتننتال"، بانخفاض 0.50 دولار عن مارس.

كما ذكرت أن سعر البيع للولايات المتحدة سيكون عند 0.95 دولار للبرميل فوق مؤشر "أرغوس" للخام عالي الكبريت، بزيادة 0.10 دولار مقارنة مع الشهر السابق.

المصدر: "رويترز"