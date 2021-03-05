الولايات المتحدة تعلق الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من بريطانيا لـ4 أشهر

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعلق الرسوم الجمركية لمدة أربعة أشهر على عدد من السلع المنتجة في المملكة المتحدة، بما في ذلك الويسكي.

ويمثل هذا القرار ارتياحا كبيرا لدى البريطانيين، بعد أن خسرت صناعة الويسكي الاسكتلندي 500 مليون جنيه إسترليني (700 مليون دولار) في الأعمال التجارية بسبب التعريفات الجمركية، وانخفضت الصادرات إلى أدنى مستوى لها في 10 سنوات.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قيام المملكة المتحدة من جانب واحد بإسقاط الرسوم الجمركية على العديد من السلع الأمريكية، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الفودكا الأمريكية والروم والبراندي. ومع ذلك، لا تزال التعريفة الجمركية بنسبة 25 ٪ على الويسكي سارية، وعلق العمل بها لمدة 4 أشهر.

المصدر: "فوربس"