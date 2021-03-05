بورصة موسكو تسجل رقمين قياسيين في شهر واحد

سجل المستثمرون الأفراد في بورصة موسكو الشهر الفائت رقمين قياسيين، من حيث عدد الأشخاص وعدد الصفقات المبرمة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

وارتفع عدد الأشخاص الذين لديهم حسابات سمسرة في بورصة موسكو في شهر فبراير الماضي بواقع 883400 شخصا، ووصل مجموع عددهم إلى 10.3 مليون شخص، وهذا الارتفاع يعد رقما قياسيا تاريخيا.

كما أن نشاط المستثمرين من القطاع الخاص في بورصة موسكو بلغ الشهر الماضي أعلى مستوى على الإطلاق، إذ نفذ 1.6 مليون شخص صفقات في البورصة في شهر فبراير، وللمقارنة فإن عدد الأشخاص الذين نفذوا صفقات في فبراير 2020 هو 448000 شخص.

وخلال الشهر الماضي اشترى مستثمرو القطاع الخاص أسهم شركات روسية بقيمة 29.5 مليار روبل (نحو 400 مليون دولار)، فيما اشتروا سندات بقيمة 90 مليار روبل، كذلك ضخوا 12.6 مليار روبل في صناديق استثمار.

الدولار= حوالي 74 روبلا

المصدر: وكالات