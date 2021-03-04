"صنع في روسيا".. دولة عربية بين المشترين الرئيسيين للمنتجات الزراعية والغذائية الروسية

ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن المنتجات الغذائية والزراعية الروسية تشهد إقبالا عالميا، مشيرة إلى أن ثلاث دول، وهي الصين وتركيا ومصر، تعتبر من المشترين الرئيسيين لهذه المنتجات.

ووفقا لبيانات المركز الفدرالي الروسي لتنمية صادرات المنتجات الزراعية، التابع لوزارة الزراعة الروسية، فقد باعت روسيا منتجات زراعية إلى الخارج في أول شهرين من العام الجاري بنسبة 35.8% بأكثر مما باعته خلال العام الماضي ككل.

وحققت بذلك إيرادات من صادرات المواد الغذائية والزراعية خلال شهري يناير وفبراير من 2021 تفوق مستوى الأربع مليارات دولار.

وعن المنتجات الزراعية والغذائية التي يتم تصديرها، أشار المركز إلى أن المشترين الأجانب يقومون بشراء الحبوب وعباد الشمس والزيوت النباتية، بالإضافة للأسماك والمأكولات البحرية.

وأضاف المركز أن تركيا والصين ومصر تعد أكبر 3 أسواق للمنتجات الزراعية والغذائية الروسية، ومنذ بداية العام الجاري ارتفعت صادرات هذه المنتجات بنحو 30% إلى الصين، وبنسبة 40% إلى تركيا، فيما صعدت بنحو 1.5 مرة إلى مصر.

وإلى جانب هذه الدول الثلاث تضم قائمة أكبر مشتري المواد الزراعية من روسيا كلا من الاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية، وأذربيجان، وأوكرانيا، وباكستان، وأوزبكستان ومنغوليا.

يشار إلى أن روسيا تعتبر أكبر مصدر للحبوب في العالم، وخاصة القمح، حيث تتربع على هذا العرش منذ عدة سنوات.

المصدر: نوفوستي