ترشيح وزيرة الخارجية النمساوية السابقة لمجلس إدارة "روس نفط"

رشحت الحكومة الروسية وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل للعضوية في مجلس إدارة شركة "روس نفط"، كبرى شركات النفط الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء: "تم وضع قائمة من المرشحين لانتخابهم كممثلين عن روسيا في مجلس إدارة ولجنة التدقيق في شركة "روس نفط" النفطية".

وتضم قائمة المرشحين كاترين كنيسل وزيرة خارجية النمسا السابقة، وتم تقديم ترشيحها كمديرة مستقلة دون أن يتم تحديد منصبها.

وترأست كنيسل وزارة الخارجية النمساوية من العام 2017 وحتى العام 2019، وكنيسل حاصلة على دكتوراه في القانون.

بالإضافة لكنيسل ضمت القائمة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ومساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين وإيغور سيتشين المدير التنفيذي لشركة "روس نفط"، إلى جانب شخصيات أخرى.

المصدر: نوفوستي