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وصول أول رحلة لشركة طيران خارجية إلى مطار حلب الدولي

مال وأعمال

وصول أول رحلة لشركة طيران خارجية إلى مطار حلب الدولي
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أعلنت وزارة النقل السورية وصول أول رحلة جوية لشركة طيران خارجية إلى مطار حلب الدولي قادمة من أربيل.  

 

وقالت الوزارة إن رحلة لشركة "فلاي بغداد" قادمة من أربيل ومغادرة إليها، وصلت إلى المطار الذي تم الإعلان عن افتتاحه قبل أكثر من شهرين.

حركة الطيران استؤنفت في المطار في 15 ديسمبر الماضي، حين استقبل رحلة للسورية للطيران قادمة من بيروت، وذلك بعد توقف دام عدة شهور بسبب أزمة كورونا.

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وكانت الحكومة السورية أوقفت الرحلات الجوية من وإلى سوريا في مارس الماضي ضمن حزمة إجراءات اتخذتها لمواجهة انتشار الفيروس.

 

المصدر: RT

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