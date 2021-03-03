واشنطن تحث السعودية على التخلي عن وضعها الخاص بالدول النامية في منظمة التجارة العالمية

دعت الولايات المتحدة السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، للتخلي عن المعاملة الخاصة والتفضيلية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

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وأشارت، في البيان الذي يطلب من منظمة التجارة العالمية مراجعة السياسات التجارية للمملكة، إلى أن البنك الدولي قد صنف السعودية، العضو في مجموعة العشرين، كدولة ذات دخل مرتفع.

وحث الوفد الأمريكي في المنظمة المملكة على تحسين حماية الملكية الفكرية، وأعرب عن مخاوفه بشأن المراجعات المخطط لها لضريبة الإنتاج على المشروبات، وقال بهذا الصدد إن الولايات لا تزال قلقة بشأن سياسات تجارية سعودية معينة.

وأضاف أن واشنطن تفضل التحول إلى ضريبة متدرجة على أساس محتوى السكر مع استثناء المشروبات، التي لا تحتوي على سكر مضاف.

المصدر: رويترز