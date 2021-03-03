وسائل إعلام تتداول فيديو تزعم من خلاله ظهور "جبل الذهب في الكونغو"

سلطت وسائل إعلام إفريقية الضوء على مقطع فيديو تم تداوله في الإنترنت على نطاق واسع يظهر سكان قرية في الكونغو وقد اكتشفوا جبلا مليئا بالذهب، على حد تعبير هذه المصادر.

ولم تؤكد وسائل الإعلام اكتشاف جبل الذهب أو تحدد تاريخ اكتشافه، كذلك لم تحدد تاريخ نشر الفيديو. وأطلقت على الفيديو اسم "جبل من الذهب في الكونغو".

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله قرويون كخلية نحل وهم يحفرون في جبل يحتوي على رواسب الذهب ويأخذون التربة إلى منازلهم من أجل غسل الرواسب واستخراج الذهب، لكن الأمر اللافت في المقطع هو عدم وجود قوات أو حرس يقومون بحماية المنجم، الأمر الذي قد يثير الشكوك حوله.

El Dorado in real life!



Congolese Villagers get the biggest surprise of their lives, after discovering a whole mountain full of Gold!



They are digging the soil with gold deposits in it, and taking them home. pic.twitter.com/ZaoyEQKkXr — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) March 2, 2021

El Dorado in real life!



Congolese Villagers get the biggest surprise of their lives, after discovering a whole mountain full of Gold!



They are digging the soil with gold deposits in it, and taking them home. pic.twitter.com/ZaoyEQKkXr — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) March 2, 2021

يشار إلى أن الكونغو تمتلك احتياطيات كبيرة من المعادن النفيسة وفي مقدمتها الذهب، ورغم ذلك فإن مواطني هذه الدولة يظلون من بين أفقر دول العالم.

المصدر: وسائل إعلام