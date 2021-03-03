صحيفة تتحدث عن تحول في مجال السياحة الداخلية بروسيا

أفادت صحيفة "كومرسانت" الروسية بأن السلطات الروسية تخطط لتطبيق معيار All inclusive في قطاع السياحة الداخلية، الخطوة التي من المتوقع أن تساهم في تحفيز السياحة الروسية.

وقالت وكالة السياحة الروسية "روستوريزم" إنها تدرس حاليا مسألة تطبيق نظام All inclusive في السياحة الداخلية، مشيرة إلى أن الفنادق الروسية تفسر هذا النظام حاليا بشكل مختلف تماما.

ووفقا للصحيقة فإن الخدمات في الفنادق بالمناطق السياحية تختلف من واحد إلى آخر، إذ توجد فنادق توفر لروادها خمس وجبات في اليوم ويأتي ذلك ضمن ثمن الليلة الواحدة، بينما يتضمن سعر الإقامة في فنادق أخرى خدمة الطعام على مدار الوقت (ليل - نهار)، فيما تشمل الإقامة في بعض الفنادق تقديم المشروبات الروحية (الكحولية).

وتنوي وكالة السياحة الروسية تعديل قواعد التصنيف الموجودة من أجل توحيد الخدمات، وذلك من خلال تحديد الاختلاف بين فئات نظام All inclusive وUltra all inclusive.

ونظام الـAll Inclusive يتمثل فى حصول السائح أو النزيل بالفندق على سعر شامل للإقامة والوجبات الثلاث وجميع المشروبات على مدار اليوم.

المصدر: نوفوستي