سلطنة عمان توقع اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار

قالت مصادر، اليوم الأربعاء، إن سلطنة عمان جمعت قرضا بقيمة 2.2 مليار دولار، في صفقة استقطبت اهتمام مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والعالمية.

وأفادت مصادر في يناير الماضي بأن الدولة الخليجية، المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع قرض بقيمة 1.1 مليار دولار، ما قد يصل إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.

وأوضحت المصادر اليوم أن الصفقة تمت في نهاية المطاف عند 2.2 مليار دولار.

المصدر: رويترز