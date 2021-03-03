وزير أوكراني سابق يقدر خسائر أوكرانيا من "السيل الشمالي-2"

قدر وزير الاقتصاد الأوكراني السابق فلاديمير لانوفوي خسائر بلاده من إطلاق "السيل الشمالي-2"، وهو خط لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وقال لانوفوي، في مقابلة صحفية، إن أوكرانيا من المتوقع أن تخسر 3 مليارات دولار مع إطلاق "السيل الشمالي-2"، مشيرا إلى أن ضررا مثل هذا الضرر "غير حرج".

قبل ذلك أشار وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو إلى أن إطلاق المشروع قد يتسبب في أضرار للاقتصاد الأوكراني تقدر بنحو 1.5 مليار دولار سنويا، بسبب تراجع الإيرادات وفقدان الوظائف.

وتعد أوكرانيا دولة ترانزيت لإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، ومع إطلاق خط الغاز "السيل الشمالي-2" فإن حجم إمدادات الغاز عبر أوكرانيا سيتراجع ومعه ستتراجع إيرادات ترانزيت الغاز.

و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ تقريبا معظم المشروع، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: نوفوستي