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لوكاشينكو ينفي تقارير أفادت بأنه بحث مع بوتين مسألة قرض جديد

مال وأعمال

لوكاشينكو ينفي تقارير أفادت بأنه بحث مع بوتين مسألة قرض جديد
Sputnik
صورة من الأرشيف - الرئيسان الروسي والبيلاروسي في اجتماع سوتشي 22 فبراير 2021
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أفاد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأنه خلال لقائه الأخير مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لم يناقش مسألة الحصول على قرض جديد من روسيا ولم يبحث مسأل انتقال السلطة في بيلاروس.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء أن لوكاشينكو تحدث، في اجتماع حكومي بيلاروسي حول التعان بين مينسك وموسكو في المجال العسكري، عن محادثاته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك الرد على التكهنات حول مضمون الاجتماع.

ووفقا للزعيم البيلاروسي فقد ناقش مع الرئيس الروسي التعاون بين روسيا وبيلاروس في إطار دول الاتحاد وقضايا التعاون العسكري والعسكري التقني وتنفيذ المشاريع المشتركة ومواجهة مختلف التحديات، بما في ذلك الخارجية.

وأضاف لوكاشينكو، أن مسألة تقديم قرض روسي إلى بيلاروس لم تكن على جدول أعمال الاجتماع. كذلك أشار إلى أن مسألة "ما يسمى بنقل السلطة في بيلاروس"، والتي كتبت عنها بعض المصادر، لم تطرح أيضا.

المصدر: نوفوستي

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