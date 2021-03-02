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خبير: روسيا من الممكن أن تتخلى عن الدولار بخطوة بسيطة

مال وأعمال

خبير: روسيا من الممكن أن تتخلى عن الدولار بخطوة بسيطة
Sputnik
صورة تعبيرية
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يرى خبير اقتصادي أن الحكومة الروسية يمكن أن تحقق هدفها المتمثل في الابتعاد عن الدولار من خلال خطوة واحدة بسيطة وهي إسقاط الضريبة، التي تفرضها حاليا على مواطنيها مقابل شراء الذهب.

وأوضح أستاذ الاقتصاد فالنتين كاتاسونوف أن المواطنين الروس سيستغنون عن الدولار كأداة للادخار لصالح الذهب في حال إلغاء ضريبة القيمة المضافة 20% المفروضة عن المعدن النفيس.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن عمليات بيع العملة الأمريكية ستؤدي حتما إلى انخفاض سعر صرفها. لكن الخبير استبعد أن تقوم وزارة المالية الروسية بإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن الذهب لأن ذلك سيفقد الميزانية الروسية بعض الإيرادات.

وتعمل روسيا منذ سنوات على تقليص اعتمادها على الدولار بسبب سياسة العقوبات التي تتبعها موسكو، وفي هذا الإطار تقوم موسكو بتقليص احتياطي العملة الأمريكية لصالح الذهب وعملات أخرى مثل اليورو.

المصدر: وكالات

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