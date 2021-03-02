سهم عملاق الألماس الروسي يصعد في بورصة موسكو

صعد سهم شركة "ألروسا" الروسية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 3%، بعد صدور تقرير مالي عن أداء الشركة في العام 2020.

وبحلول الساعة 10:37 بتوقيت موسكو، صعد السهم في بورصة موسكو بنسبة 2.87% إلى 104 روبلات.

وجاء الارتفاع على الرغم من أن التقرير المالي للشركة أظهر تراجع الربح بنسبة 49% في العام الماضي إلى 32.2 مليار روبل.

وعلى صعيد التداولات، بدأ مؤشرا بورصة موسكو تعاملات اليوم على انخفاض، حيث انخفض مؤشر الأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.17% إلى 3380.35 نقطة، ومؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS تراجع بنسبة 1.04% إلى 1428.08 نقطة.

المصدر: تاس