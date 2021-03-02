إيلون ماسك أغنى أثرياء العالم وفق تصنيف Hurun الصينية

تصدر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ترتيب أغنى الأشخاص في العالم، وفقا لتصنيف مجلة الأعمال الصينية Hurun.

ووفقا لتصنيف المجلة، الذي نشر اليوم الثلاثاء على موقعها في الإنترنت، ازدادت ثروة ماسك خلال عام بمقدار 152 مليار دولار، ووصلت إلى 197 مليار دولار.

وحصل ماسك على دخله الرئيسي في العام المذكور، من شركة إنتاج السيارات الكهربائية Tesla، حيث يمتلك 21 ٪ من الأسهم.

وجاء ثانيا، في تصنيف المجلة الصينية، مؤسس ورئيس شركة "أمازون" جيف بيزوس، بثروة تبلغ 189 مليار دولار. وفي المركز الثالث حل برنارد أرنو رئيس مجموعة شركات Louis Vuitton Moet Hennessy، الذي قدرت الدراسة حجم ثروته بـ 114 مليار دولار.

لأول مرة ، دخل ملياردير صيني، قائمة المراكز العشرة الأولى في تصنيفات Hurun العالمية. وشغل المركز السابع في التصنيف، مالك شركة Nongfu ، لإنتاج عبوات مياه الشرب، تشونغ شانشان البالغ من العمر 67 عاما، بثروة شخصية بلغت 85 مليار دولار.

ووفقا للدراسة، يوجد حاليا 3228 مليارديرا في العالم. زاد عددهم بمقدار 414 خلال العام الماضي، وزادت ثروتهم الإجمالية، على الرغم من الوباء، بنسبة 32٪، لتصل إلى 14.7 تريليون دولار.

المصدر: تاس