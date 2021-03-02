أوكرانيا تستعد لانطلاق خط "السيل الشمالي-2"

قال أندريه كوبوليف رئيس مجلس إدارة شركة " نفط غاز أوكرانيا"، إن سلطات كييف اتخذت الاستعدادات اللازمة، لتحمل تبعات تشغيل خط نقل الغاز "السيل الشمالي-2".

وأضاف كوبوليف، في حديث صحفي: "إذا نظرنا إلى الأرقام هذا الصيف، فسنرى أنه بفضل مرافق التخزين تحت الأرضية في بلادنا وبفضل الاندماج الكامل في منظومة نقل الغاز الأوروبي، سيكون لدينا توازن في موارد الطاقة وسنحصل عليها بسعر عادل".

واعترف كوبوليف، بأن أوكرانيا تخاطر بفقدان عائدات ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها وفقدان أحد المكونات الأمنية، بسبب تشغيل "السيل الشمالي-2". لكنه أكد في الوقت نفسه، أنه لن يكون هناك نقص في الغاز في البلاد.

وقال: "نحن نتمتع بحماية نسبية في سوق الغاز، وحتى نعيد تصدير الغاز من منشآت التخزين تحت الأرض. ولكن في سوق الكهرباء، نعتمد الآن على الواردات من بيلاروس. إذا توقفت الإمدادات من هناك غدا، لسبب ما، فقد تواجه البلاد انقطاع التيار الكهربائي".

المصدر: نوفوستي