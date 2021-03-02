"بلومبرغ": أغنى 100 أمريكي سيخسرون نحو 80 مليار دولار بسبب ضريبة

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، أن أغنى 100 أمريكي سيخسرون أكثر من 78 مليار دولار من ثرواتهم الشخصية في حال تم تطبيق ضريبة اقترحها نواب في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وتقدمت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارين ونواب آخرون بمشروع قانون ضريبة جديدة يطال الأشخاص الذين يتجاوز صافي ثروتهم مستوى 50 مليون دولار، وبموجبه ستطبق ضريبة سنوية نسبتها 2% على هذه الثروات.

كذلك ستطبق ضريبة إضافية نسبتها 1% على الثروات التي تتجاوز مستوى المليار دولار. ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فإن أغنى 100 شخص أمريكي سيضطرون إلى سداد نحو 80 مليار دولار في حال تم اعتماد هذه الضريبة، التي تدعى "قانون ضريبة المليونير الفائق".

إلا أن الوكالة استبعدت أن تتم المصادقة على مشروع الضريبة هذه في الكونغرس الأمريكي، لكن في حال أصبح المقترح قانونا فإن أغنى شخص في العالم جيف بيزوس سيدفع ضريبة إضافية بقيمة 5.4 مليار دولار في 2021.

فيما سيدفع أيلون ماسك 5.2 مليار دولار، بينما سيخسر بيل غيتس 4 مليارات دولار، أما مارك زوكربيرغ فسيدفع أكثر من 2.9 مليار دولار، وفقا لتحليل "بلومبرغ".

المصدر: بلومبرغ