خدمة الإنترنت المدفوعة ستظهر قريبا في رحلات الطيران القصيرة في روسيا

ستظهر خدمة الإنترنت المدفوعة للرحلات القصيرة في روسيا اعتبارا من أبريل المقبل، وستكون هذه الخدمة الأولى في روسيا التي تقدمها شركة "إيرفلوت".

إقرأ المزيد

وقامت هذا العام شركة طيران "إيروفلوت" بتجهيز 16 من طائراتها متوسطة المدى من طرازات "إيرباص A320" بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، حسب أفادة صادرة عن الخدمة الصحفية لشركة "إيرفلوت".



وتعكف شركتا طيران أخريان هما "يوتير" و"أورال إيرلاينز" الآن على العمل لتوفير الإنترنت على متن طائراتهما، وفق تصريحات لممثليهما.

وذكرت صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن مصدر في شركة "إيروفلوت" أن حصول الراكب على خدمة الإنترنت أثناء الرحلات الداخلية ستكلفه ما بين 5 دولارات إلى 25 دولارا، فيما ستكون تكلفة الوصول غير المحدود إلى "الماسنجر" 5 دولارات.

وذكرت الخدمة الصحفية لشركة "إيرفلوت" أن متوسط ​​معدل نقل البيانات يجب أن يكون 10 ميغا بايت/ ثانية.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة "إزفيستيا" أن تكلفة تجهيز طائرة إيرباص A320 بإمكانية الوصول إلى الإنترنت تصل إلى 500 ألف دولار، وبالتالي، قد تصل نفقات شركة "إيرفلوت" لتجهيز 16 طائرة بالإنترنت إلى ما يقرب 8 ملايين دولار.

المصدر: iz.ru