تجدد الاحتجاجات في محافظة البصرة العراقية بعد أشهر على توقفها

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بتجدد الاحتجاجات في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد بعد أشهر على توقفها وتعرض نشطاء فيها لعمليات اغتيال.

وقال مراسل RT، إن "المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بإقالة المحافظ أسعد العيداني، وكذلك محاسبة (عصابة الموت) التي ألقي القبض عليها مؤخرا والمتهمة بعمليات اغتيال وملاحقة للنشطاء في المحافظة".

وأضاف، أن "المتظاهرين أكدوا استمرار احتجاجاتهم في المحافظة لحين تنفيذ مطالبهم وإقالة المحافظة والكشف عن قتلة المتظاهرين".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بانطلاق تظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظة الديوانية تأييدا للتظاهرات المستمرة في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

المصدر: RT