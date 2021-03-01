للمرة الأولى منذ 2013.. فرصة استثمارية فريدة من نوعها في موسكو

تستعد موسكو هذا العام لطرح سندات ملكية وذلك للمرة الأولى منذ العام 2013، ومن المقرر طرح الإصدار الأول من السندات في ربيع 2021، وفقا لما كشفته سلطات العاصمة في بيان اليوم الاثنين.

وقال نائب عمدة موسكو فلاديمير إيفيموف: "في 24 فبراير الماضي وافقت حكومة موسكو على حزمة من الشروط لإصدار وتداول سندات ملكية لآجال استحقاق تتراوح من عام وحتى 30 عاما".

ووفقا للمسؤول فإن الأموال التي سيتم جمعها سيتم استخدامها لتمويل أهم مشاريع البنية التحتية الحضرية، والتي ستخسر العاصمة من إيقافها أكثر من نفقات الاقتراض.

كذلك تدرس العاصمة الروسية إمكانية إصدار سندات "خضراء" وسيتم استخدامها في تمويل مشاريع بيئية، بما في ذلك مشاريع تهدف للحد من التأثير السلبي على البيئة، وتحافط على الموارد الطبيعية، وتحسن الطاقة.

ويبلغ حجم الاقتراض الأقصى المسموح في ميزانية موسكو لهذا العام 396 مليار روبل.

المصدر: نوفوستي