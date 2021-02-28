اعتبارا من أبريل.. "آبل باي" تبدأ التعامل مع بطاقة "مير" الروسية

اعتبارا من 27 أكتوبر القادم، سيصبح بمقدار حاملي بطاقة "مير" المصرفية الروسية تنفيذ عمليات الشراء باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني "آبل باي".

وأفادت قناة "أر بي كا" الروسية اليوم الأحد بأن الإعلان عن بدء التعاون بين "مير" و"آبل باي" جاء في وثيقة وزعتها منظومة "مير" الوطنية لبطاقات الدفع على الشركات الائتمانية.

وأشارت الوثيقة، حسب القناة، إلى أن كل مصرف سيحدد بشكل مستقل الموعد الذي ستتاح اعتبارا منه لزبائنه فرصة ربط بطاقاتهم بـ"آبل باي".

وستبقى بذلك "غوغل باي" آخر خدمة للدفع الإلكتروني لا تسمح بإضافة بطاقات "مير" فيها.

وحتى الآن كان بإمكان حاملي بطاقات "مير" استخدام خدمتي الدفع الإلكتروني "سامسونغ باي" و"مير باي".

وتم إنشاء منظومة "مير" في عام 2014 بعدما واجه عدد من البنوك الروسية مشاكل مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

المصدر: أر بي كا + نوفوستي