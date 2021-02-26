لمدة 10 سنوات.. باكستان توقع صفقة إمدادات غاز مسال جديدة مع قطر‎

أفاد مسؤول باكستاني، اليوم الجمعة، بأن بلاده وقعت صفقة جديدة مدتها 10 سنوات، للحصول على إمدادات غاز طبيعي مسال من قطر.

وقال نديم بابار المستشار الخاص لرئيس الوزراء المعني بالبترول، في مؤتمر صحفي، إن الصفقة ستكون بواقع شحنتين شهريا بشكل مبدئي، وستزيد إلى 4 شحنات شهريا في السنوات القادمة.

وأشار إلى أن الشحنات بموجب الاتفاق الجديد، ستسعر عند خصم 10.2% إلى سعر خام "برنت" العالمي، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتعتبر قطر أحد أبرز مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، ووفقا لبيانات موقع Hellenicshippingnews، العالمي المتخصص في شؤون الطاقة، فإن قطر ستعزز مكانتها في آسيا التي تشهد أكبر طلب على إمدادات الغاز في العام 2021.

وأضاف الموقع، أن قطر تسيطر على 21% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

المصدر: وكالات