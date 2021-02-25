شركة النفط الوطنية في نيجيريا تكشف عن خسائرها اليومية بسبب السرقة والتخريب

قال ميلي كياري رئيس شركة النفط الوطنية النيجيرية، إن بلاده تفقد 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا بسبب السرقة والتخريب، مما يسلط الضوء على الخسائر المالية الناجمة عن انعدام الأمن.

وفي ظل سعر يبلغ نحو 66.70 دولار للبرميل من خام برنت، تصل الخسائر إلى أكثر من 13 مليون دولار يوميا، أي أكثر من 4.8 مليار دولار سنويا، في وقت تشتد فيه حاجة نيجيريا إلى المال لمعالجة الفقر وتحسين الوضع الأمني وتعزيز الاقتصاد، الذي انكمش 1.92 بالمئة في 2020 لأسباب منها جائحة كورونا.

وجاءت تصريحات ميلي كياري، العضو المنتدب لمجموعة شركة النفط الوطنية النيجيرية، يوم الأربعاء أثناء اجتماع مع لاكي إيرابور القائد الجديد للجيش النيجيري، حسبما أفاد بيان للشركة.

وقال كياري في البيان "على صعيد خسائر الخام، فهي ما زالت مستمرة.. في المتوسط، نفقد 200 ألف برميل من الخام يوميا"، عازيا الخسائر إلى اللصوص والمخربين.

وصرح القائد الجديد للجيش النيجيري، بأن القوات المسلحة ستحمي النفط والغاز النيجيريين.

وأضاف "حياتنا الاقتصادية تتوقف بشكل شبه تام على شركة النفط الوطنية، ولهذا يجب أن نبذل كل ما يمكن لتوفير كل ما تحتاجونه".

المصدر: رويترز