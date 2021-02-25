رئاسة تتارستان: ولي عهد أبوظبي يعتزم إرسال ثلاث مجموعات عمل إلى جمهوريتنا

عبر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن نيته إرسال ثلاث مجموعات عمل إلى جمهورية تتارستان الروسية، حسبما ذكر موقع "تتار إنفورم" اليوم الخميس.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الناطقة الصحفية باسمة رئاسة تتارستان ليليا غاليموفا عقب اجتماع جمع رئيس تتارستان رستم نور علي مينيخانوف والشيخ محمد بن زايد خلال زيارة قام بها مينيخانوف إلى الإمارات في وقت سابق هذا الأسبوع لحضور المعرض الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية "آيدكس 2021".

وقالت غاليموفا: "اجتمع رستم مينيخانوف مع ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إنهم مستعدون لإرسال ثلاث مجموعات عمل إلى تتارستان".

وتابعت: "ستبحث مجموعة العمل الأولى فرص التعاون في مجال الأغذية والزراعة، وتخطط المجموعة الثانية لاستكشاف إمكانيات التعاون في قطاع الصناعة لتنظيم إمدادات إلى الإمارات من المنتجات المصنعة في تتارستان. أما المجموعة الثالثة فستنظر في آفاق التعاون في قطاع البناء".

المصدر: وكالات