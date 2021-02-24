مطار هيثرو يسجل خسائر سنوية بأكثر من مليارين ونصف دولار

سجل مطار هيثرو البريطاني خسائر سنوية بلغت 2 مليار جنيه إسترليني (أكثر من مليارين ونصف دولار)، بعد انخفاض أعداد الركاب المسافرين عبر المطار بسبب فيروس كورونا بنسبة 73%.

وكشفت النتائج المالية السنوية للمطار، التي صدرت اليوم الأربعاء، التأثير المدمر لوباء كورونا على الطيران. وقد انخفض عدد الأشخاص الذين يمرون عبر المطار من 80.9 مليون في عام 2019 إلى 22.1 مليون في العام الماضي، وهو مستوى لم يشهده المطار منذ السبعينيات.

وتعرضت المطارات وشركات الطيران لضربة جديدة، بعد أن حظرت الحكومة البريطانية الرحلات الدولية حتى 17 مايو على الأقل.

وأشار جون هولاند كاي، رئيس مطار هيثرو إلى أنه "من المحتمل" أن يتمكن الناس من السفر إلى الخارج لقضاء عطلاتهم الصيفية، مؤكدا أن "عام 2020 هو العام الأصعب حتى الآن في تاريخ هيثرو الذي يبلغ 75 عاما".

وحذر من "أننا قد نحتاج إلى خفض التكاليف أكثر"، مضيفا: "كنا نحاول تجنب التسريحات الإجبارية بين 4000 عامل في الخطوط الأمامية، بعد أن تم تسريح 1200 عامل السنة الماضية".

المصدر: "ديلي ميل"