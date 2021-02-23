 
مباشر

"المالية الكويتية": نتوقع عجزا تراكميا على مدى 5 سنوات بأكثر من 55 مليار دينار

مال وأعمال

Reuters SM/CK/af
الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pu0h

أفاد وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تتوقع عجزا تراكميا تفوق قيمته الـ55 مليار دينار كويتي، على مدى السنوات الخمس القادمة.

إقرأ المزيد
البرلمان الكويتي يسعى إلى قانون يعوض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة
البرلمان الكويتي يسعى إلى قانون يعوض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

وقال في تصريح للصحفيين: "نتوقع عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار كويتي في السنوات الخمس من 21/20 إلى 25/24، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار دينار كويتي، منها 81 مليار د.ك للإنفاق الرواتب والدعم، ونحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر".

وأكد على ضرورة "معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت"، وعلى ضرورة أن تصاحبها "إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية".

ولفت إلى أن "المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نموا مستمرا"، وأن "هدفنا اليوم هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا