 
مباشر
عاجل
إيران تنهي تنفيذ بروتوكول إضافي يسمح بعمليات التفتيش المفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الليرة التركية تهبط مع دفاع الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق

مال وأعمال

الليرة التركية تهبط مع دفاع الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق
Reuters Murad Sezer
العملة التركية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptus

هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 2 بالمئة أثناء التعاملات، مرتدة عن موجة صعود استمرت أربعة أشهر، وذلك بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق براءت ألبيرق.

وتراجعت الليرة، التي أظهرت أداء أفضل بكثير من نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام، إلى حوالي 7.1 مقابل الدولار عند أدنى مستوى لها في الجلسة.

وبحلول الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش سجلت الليرة 7.0241، بانخفاض 0.94 بالمئة عن مستواها في بداية الجلسة.

وكانت العملة التركية صعدت الأسبوع الماضي إلى 6.9 أمام الدولار وهو أفضل مستوى لها منذ أغسطس الماضي.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن "الليرة التركية قفزت حوالي 20 بالمئة منذ تغيير مفاجئ في القيادة المالية للبلاد في أوائل نوفمبر الماضي، عزز توقعات بتشديد السياسة النقدية ونهج أكثر تقليدية بعد سنوات من إدارة اعتبرت سيئة".

المصدر : "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا