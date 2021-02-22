السيسي يوجه بـ"استعادة المكانة العالمية" للقطن المصري

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اجتماعا مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، لمتابعة "محاور تطوير منظومة القطن المصري".

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وقال بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن "الاجتماع شهد عرض محاور تطوير منظومة القطن في مصر، بهدف تحقيق أفضل استغلال لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم، في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية".

وقد وجه السيسي أيضا بمواصلة "خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات الصناعية، وكذلك لإقامة صناعات وطنية توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين".

كما ذكر المتحدث أن الاجتماع تناول أيضا "الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي توشكي".

وقد تم في هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكى، بما فيها المساحات المنزرعة والمخطط لاستصلاحها بالمنطقة، فضلا عن توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.

ناصر حاتم

المصدر: RT