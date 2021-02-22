 
مباشر
عاجل
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: الوضع النووي الإيراني "مقلق"

الأسهم الأمريكية تنخفض عند الفتح متضررة من مخاوف التضخم وارتفاع عوائد السندات

مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تنخفض عند الفتح متضررة من مخاوف التضخم وارتفاع عوائد السندات
Reuters LJ
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptta

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الاثنين مع صعود عوائد السندات واحتمالات تزايد التضخم، ما أثار مخاوف بشأن قيم الأسهم وأثر سلبا على أسهم شركات التكنولوجيا.

إقرأ المزيد
سقوط مدو لعملة
سقوط مدو لعملة "بيتكوين" الرقمية!

وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي 113.20 نقطة، أو ما يعادل 0.36 بالمئة، إلى 31381.12 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة "وول ستريت" بينما نزل المؤشر "ستاندرد آند بورز500" القياسي 21.20 نقطة، أو 0.54 بالمئة، إلى 3885.55 نقطة.

وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع 160.30 نقطة، أو 1.16 بالمئة، إلى 13714.20 نقطة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا