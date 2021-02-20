الصين تتقدم بخطى ثابتة في صناعة الروبوتات، لكنها فشلت في تحقيق هدفها للعام 2020

فشلت الصين في تحقيق هدفها المبرمج في خطة التحديث الصناعي في مجال الروبوتات، رغم نجاحها في رفع إنتاجها لهذه الأجهزة الآلية بنسبة 19,1% ، لتبقى متخلفة عن دول كاليابان وألمانيا.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ، نقلا عن مركز "شينزهين غاوغونغ للبحوث الصناعية" (Shenzhen Gaogong Industry Research)، أن الإنتاج الصيني في هذا المجال غطى في العام 2020 حوالي 39 بالمائة من حاجة السوق المحلي، بدلا من 50 بالمائة المبرمجة في خطة التحديث الصناعي. لكن بكين مصممة، حسب خططها، على التوصل إلى تغطية إنتاجها للروبوتات بنسبة 70 بالمائة من حاجاتها الداخلية في العام 2025 لتقترب بالتالي من مستوى متقدم من الاكتفاء الذاتي قبل اقتحام الأسواق العالمية.

وبالنسبة لأستاذ الروبوتات في جامعة هونغ كونغ الخبير، نينغ شي، يعتبر فشل الصين في تحقيق هدفها منطقيا، لأن "السوق قد تأثرت بشكل كبير بالحرب التجارية والوباء"، غير أن نينغ شي يتوقع انتعاش سوق الروبوتات للطلب القوي عليه بعد التخلص من الوباء.

وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن الصين تعتبر "أكبر سوق للروبوتات الصناعية في العالم منذ عام 2013 واستحوذت على 38 في المائة من إجمالي المنشآت في 2017-2018".

المصدر: صحيفة "South China Morning Post" الصادرة في هونغ كونغ