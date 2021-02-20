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وزير الطيران المصري يحسم الجدل بشأن عودة الطائرات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة

مال وأعمال

وزير الطيران المصري يحسم الجدل بشأن عودة الطائرات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة
Reuters
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أكد وزير الطيران المدني المصري محمد منار عنبة، أن الوزارة لم تتلق أي إفادات من الجانب الروسي بشأن استئناف حركة الطيران الشارتر إلى شرم الشيخ والغردقة.

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وأوضح في تصريحات لجريدة "المصري اليوم" أنه لا توجد أي اتصالات تمت منذ مغادرة لجنة مراجعة الإجراءات الأمنية الروسية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ بداية فبراير الجاري.

وأضاف عنبة، اليوم السبت، أن ما جرى تداوله بشأن استئناف السياحة من روسيا إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ لا يزيد غن تقدم شركات طيران بطلب لسلطة الطيران المدني للموافقة على تنظيم رحلات إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة نهاية مارس الماضي.

المصدر: المصري اليوم

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