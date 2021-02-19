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الاتحاد الإفريقي يعتزم تأسيس صندوق للبنية التحتية للقارة

مال وأعمال

الاتحاد الإفريقي يعتزم تأسيس صندوق للبنية التحتية للقارة
Reuters
رايلا أودينجا
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قال مسؤول ملف البنية التحتية في الاتحاد الإفريقي، رايلا أودينغا، إن التكتل يؤسس صندوقا لتمويل تشييد الطرق وسكك الحديد ومحطات الكهرباء التي تشتد حاجة القارة إليها.

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 وأضاف أودينغا، الممثل المعني بالبنية التحتية في الاتحاد لـ"رويترز": "إفريقيا تعاني من مجاعة مالية عندما يتعلق الأمر بالاحتياج لتطوير البنية التحتية".

وقال أودينغا إن الاتحاد سيدعو تلك الصناديق لاستثمار نحو خمسة بالمئة من حيازاتها "وهو ما سيكون أكثر ربحية لهذه المؤسسات من تركها لتلك الأموال دون استغلال".

وأشار إلى أن محادثات تجري مع تلك الصناديق وأن خبراء الاتحاد الإفريقي يضعون الأسس القانونية والمالية لصندوق البنية التحتية الذي ستديره وكالة تأسست حديثا وهي وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية.

ويقول الاتحاد الإفريقي، إن عجز تمويل البنية التحتية السنوي في القارة يتراوح بين 60 و90 مليار دولار بحسب التقديرات مما يجعل من الصعب على التكتل التعجيل بتحقيق هدفه المتمثل في دمج الأسواق المنفردة المتباينة لتصبح منطقة تجارة حرة موحدة.

ويحول الاتحاد الإفريقي، المؤلف من 55 دولة، نظره حاليا صوب صناديق الثروة السيادية والتقاعد والتأمين في دول مثل جنوب إفريقيا وأنغولا ونيجيريا والمغرب ومصر وكينيا لجمع السيولة.

المصدر: رويترز

 

 

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