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انخفاض الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين

مال وأعمال

انخفاض الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين
Reuters
الذهب
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واصل الذهب تراجعه ليسجل أدنى مستوياته في أكثر من شهرين في ظل تعزز الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية ورهانات التعافي الاقتصادي.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.9 بالمئة إلى 1778.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:25 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أقل مستوى له منذ 30 نوفمبر الماضي عند 1768.60 دولار.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.2 بالمئة لتسجل 1778.20 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي تعافيا بطيئا".

وأضاف أن التفاؤل حيال الجائحة والوصول إلى "مناعة القطيع" يتبدى في ارتفاع طفيف للدولار وعوائد السندات لأجل عشر سنوات، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير 2020.

المصدر: "رويترز"

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