نيودلهي تبحث مع موسكو خصخصة شركات النفط الهندية الكبرى

أعلن وكيل وزارة الخارجية الهندي هارش فاردان شرينغلا، أن بلاده تجري مشاورات مع ممثلي قطاع الأعمال الروسي حول إمكانية خصخصة شركاتها النفطية الكبرى.

وقال شرينغلا الذي وصل إلى موسكو اليوم الأربعاء للمشاركة في مشاورات بين وزارتي الخارجية الهندية والروسية: "ندرس باهتمام متزايد إمكانية خصخصة العديد من شركاتنا النفطية الكبرى، ونخوض مشاورات بالغة الجدية مع رجال الأعمال الروس حول إمكانية استحواذهم على حصص في هذه الشركات".

وكانت الحكومة الهندية أعلنت العام الماضي خططها لخصخصة شركات حكومية تعمل في قطاعات لا أهمية استراتيجية لها، إضافة إلى السماح لشركات خاصة بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد، بما فيها الاستراتيجية.

المصدر: "نوفوستي"