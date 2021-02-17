"وول ستريت جورنال": السعودية بصدد زيادة إنتاج النفط مع تعافي الأسعار

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها النفطي خلال الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع أن تعلن السعودية خططها عندما يجتمع تحالف منتجي النفط الشهر المقبل حسب تقرير "وول ستريت جورنال".

وأضافت الصحيفة أن زيادة الإنتاج لن تبدأ قبل أبريل.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد قال اليوم، إنه من السابق جدا لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كوفيد-19، ويجب على منتجي النفط الاستمرار في توخي أقصى درجات الحذر.

وأضاف: "نحن في موقف أفضل بكثير مما كنا عليه قبل عام، لكن يجب أن أحذر مجددا من التراخي. هناك الكثير من الضبابية وعلينا أن نتوخى أقصى درجات الحذر".

وتابع: "أقول لمن يحاولون توقع خطوة (أوبك+) المقبلة لا تحاولوا التكهن بما لا يمكن التكهن به".

المصدر: رويترز