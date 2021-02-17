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"ستاندرد أند بورز" تعتزم تقييم تخلفات دول خطة مجموعة الـ20 لتخفيف الدين

مال وأعمال

Reuters Brendan McDermid
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عبرت "ستاندرد أند بورز غلوبال" عن نيتها إجراء تقييم للدول الساعية إلى تخفيف أعباء قروضها عن طريق خطة مجموعة العشرين، وذلك لتحديد ما إذا كانت قد تخلفت عن سداد ديونها التجارية.

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وقالت "ستاندرد أند بورز" في مذكرة بحثية: "عندما يصل الأمر إلى سعي دولة ما إلى تخفيف أعباء الديون من الدائنين بالقطاع الخاص، سنجري تقييما لكل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان هناك تخلف عن السداد".

وخفضت "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" تصنيف إثيوبيا بعدما أشارت أديس أبابا إلى أنها ستكون أول بلد لديه سندات حكومية دولية، وليس متخلفا بالفعل عن السداد، يستخدم خطة "إطار العمل المشترك" الجديدة لمجموعة العشرين.

تسمح الخطة، المتاحة لأكثر من 70 من الدول الأشد فقرا في العالم، للحكومات بإرجاء السداد أو التفاوض على خفض ديونها للدائنين بالقطاع الخاص في إطار برنامج إغاثة أوسع نطاقا.

تعتبر وكالات التصنيف عادة أي ضرر يلحق بمدفوعات دائني القطاع الخاص تخلفا عن السداد يمكن أن يوقد شرارة مشاكل مالية وقانونية بالسوق.

المصدر: "رويترز"

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