وزير الطاقة السعودي: على منتجي النفط الاستمرار في توخي أعلى درجات الحذر

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم، إنه من السابق جدا لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كوفيد-19، وإنه يجب على منتجي النفط الاستمرار في توخي أقصى درجات الحذر.

وأضاف خلال إحدى فعاليات قطاع الطاقة: "نحن في موقف أفضل بكثير مما كنا عليه قبل عام، لكن يجب أن أحذر مجددا من التراخي. هناك الكثير من الضبابية وعلينا أن نتوخى أقصى درجات الحذر".

وتابع وزير الطاقة السعودي قائلا: "أقول لمن يحاولون توقع خطوة (أوبك+) المقبلة لا تحاولوا التكهن بما لا يمكن التكهن به".

وتقوم دول مجموعة "أوبك+" بتنفيذ تخفيضات في الإنتاج لدعم سوق النفط العالمية، التي تشهد تراجعا في الطلب بسبب أزمة كورونا، ومن المخطط أن تعقد دول المجموعة اجتماعا في مارس المقبل لمناقشة خطط الإنتاج.

المصدر: رويترز