بالقراءة الأولى.."الدوما" الروسي يقر مشروع قانون الضرائب على العملات الرقمية

أقر مجلس النواب الروسي "الدوما"، اليوم الأربعاء، في القراءة الأولى، مشروع قانون لفرض ضريبة دخل على العائدات التي يتم جنيها من العملات الرقمية.

إقرأ المزيد

وبحسب المشروع المطروح من قبل الحكومة الروسية فإن العملة الرقمية (المشفرة) تعتبر ملكا، مما يتيح لمالكها حماية قانونية وإمكانية الدفاع عن حقوقه في المحاكم، حسبما أوضح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق.

وبمقتضى مشروع القانون ستخضع التعاملات بالعملات الرقمية للضريبة على الأرباح أو على الدخل الشخصي، مع إلزام المواطنين والهيئات التي من حقهم التصرف بالعملة الرقمية بتقديم إقرار ضريبي إلى السلطات المعنية في حال تجاوزت قيمة المعاملات معها 600 ألف روبل (8186,7 دولار) في السنة.

المصدر: "نوفوستي"