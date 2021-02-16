مجلس الوزراء السعودي يوافق على تأسيس بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اعتبارا من أبريل المقبل.

وأشار المجلس في توصياته إلى أن "الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" ستكون محل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بعد إلغائها، في أي عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات".

وجدد المجلس "دعم المملكة للجهود السلمية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط".

وشدد على "أهمية تكثيف المشاورات والتنسيق لصون الأمن والسلم في الممرات البحرية الدولية، بما يضمن حرية التجارة والملاحة ويحترم مبادئ السيادة وحسن الجوار بين الدول، وإدانة أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول".

المصدر: "واس" + "الاقتصادي"